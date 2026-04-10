Более 45 тысяч телемедицинских консультаций провели в Истре с начала года

Жители Истры с января 2026 года 45 046 раз воспользовались услугами телемедицины. Это формат общения с врачом, который экономит время и позволяет получать медицинскую помощь, не выходя из дома.

Онлайн-консультация доступна только при повторном обращении. Первичный прием требует очного визита для постановки диагноза. Такой вариант подходит, чтобы обсудить самочувствие и скорректировать лечение, разобрать результаты анализов и обследований, оформить или продлить электронный рецепт на льготные лекарства или закрыть больничный лист.

Пообщаться с врачом можно несколькими способами: по телефону горячей линии 122, через портал «Здоровье», через приложение «Добродел: Телемедицина» или чат-бота Дениса в мессенджере MAX, а также через терминал самообслуживания в поликлинике.

Телемедицина не заменяет полноценный очный осмотр, но служит дополнением к традиционной медицинской помощи.