Более 45 тысяч гектаров земель обработают во время сбора урожая в Зарайске

Для уборки урожая в Зарайске уже подготовили комбайны и тракторы, а также другую необходимую технику. Специалисты проверили оборудование и проложили маршруты транспортировки собранного зерна.

На первом этапе аграрии уберут озимые культуры, ими засеяли порядка 16,5 тысяч гектаров. Затем приступят к сбору яровых, которые занимают площадь более 29 тысяч гектаров. В основном эти посевы принадлежат предприятиям ООО «Сельхозпродукты» и ООО «Туламашагро».

Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко подчеркнул, что многое зависит от метеорологических условий. Как только наступит ясная погода, весь парк сельскохозяйственной техники отправится в поля на уборку урожая.