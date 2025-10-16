Более 45 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Дмитровском округе

Массовая вакцинация от гриппа продолжается в муниципалитете. За период с конца августа до середины октября прививки сделали 35 638 взрослых и 10 811 детей.

Для маленьких жителей округа в медицинских учреждениях доступна современная четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри», которая обеспечивает широкую защиту, так как действует против двух штаммов гриппа А и двух штаммов гриппа В. Взрослые могут привиться эффективными и безопасными отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М».

Заместитель главного врача Дмитровской больницы Ольга Беляева подчеркнула, что вакцинация имеет особое значение для пациентов с хроническими заболеваниями.

«Иммунопрофилактика — это самый надежный способ защититься от тяжелого течения гриппа и его осложнений», — напомнил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов. Он призвал жителей муниципалитета ответственно отнестись к своему здоровью и пройти вакцинацию до начала зимнего пика заболеваемости.

Прививочная кампания продлится до 1 декабря. Вакцинироваться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, записавшись на процедуру через портал «Госуслуги» или по телефону 122.