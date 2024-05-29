Более 45 тысяч человек посетили парк «Костино» в Королеве на прошлой неделе

Парк «Костино» на прошлой неделе посетили более 45 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как отметили в ведомстве, благоустройство в парке провели еще в 2021 году. С тех пор там появились две входные группы, деревянная беседка с навесом, два теннисных стола и еще два стола для настольных игр и игр в шахматы. Для любителей чтения оборудовали зона буккроссинга.

Кроме того, все желающие могут быстро зарядить телефон или посмотреть любимый фильм — в парке работают зарядная станция, Wi-Fi роутер.

Также в парке к наступлению летнего сезона высадили газоны и цветы и создали живописную живую изгородь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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