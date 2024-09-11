Более 45 подъездов в жилых домах Дубны отремонтируют в 2024 году

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил ремонт подъездов в многоквартирных домах. В этом году приведут в порядок 45 объектов за счет собственников и средств из муниципального бюджета.

Рабочие покрасили стены в светло-зеленый цвет, заменили окна и двери, включая тамбурные. Сейчас завершают последний этап — ремонт входной группы. Преобразование поможет сохранить тепло зимой.

«В этом году мы продолжаем большую программу по ремонту подъездов — их более 45. Сегодня в некоторые, которые готовятся к сдаче, зашли проверить. Посмотрели, что сделали подрядчики и управляющие компании. Послушали, что говорят жители — они дали максимально высокую оценку», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Средняя стоимость ремонта в подъезде девятиэтажного дома — около двух миллионов рублей. В этом году расширили финансирование, и теперь половину цены оплачивают из городского бюджета, а другую — из строки в квитках «за содержание и ремонт жилья». Все заявки, которые подали управляющие компании, будут отработаны в этом году. Большинство объектов реализуют до конца сентября.

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