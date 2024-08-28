Более 45 подъездов отремонтируют в жилых домах в Дубне в этом году

Около 40 миллионов рублей потратят на ремонт подъездов в многоквартирных домах Дубны в этом году. Благодаря этому получится обновить 46 подъездов.

В подъездах жилых домов в Дубне обновят входные группы, восстановят плитку, окрасят стены, отремонтируют окна, заменят почтовые ящики и лампочки.

На ремонт 46 подъездов выделили около 20 миллионов рублей, еще столько же заплатят управляющие компании.

«С этого года мы решили несколько изменить систему взаимозачетов с ними. Управляющие компании на старте получают половину суммы, которая должна быть выделена из городского бюджета. Это позволило привлечь больше компаний к участию в программе, а значит, провести больше ремонтных работ в домах», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Такие работы уже завершили в доме № 28 на улице Мира, доме № 2 на улице Вавилова, доме № 19 на улице Мичурина, доме № 11 на Тверской улице и доме № 16 на проспекте Боголюбова. Скоро здесь пройдет строительный контроль.

Сейчас строители работают в домах по улицам Ленинградской, Мичурина, Курчатова, Векслера, Правды, Энтузиастов, Свободы, Тверской, Хлебозаводской, Володарского, Центральной, а также на проспекте Боголюбова.

Работы должны завершить до конца 2024 года.

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