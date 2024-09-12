Более 45 новых опор уличного освещения установили в Лобне с начала года

В городском округе Лобня завершена масштабная работа по улучшению уличного освещения. Установлено 47 новых опор, в том числе на участке от железнодорожного переезда до парка «Киово», как сообщила глава муниципалитета Анна Кротова в своем Telegram-канале .

Помимо этого, проведена замена 27 устаревших опор, среди которых пять находятся на улица Мирной, 8-16. В рамках программы также освещено 17 дворов, включая самый крупный двор на улице Колычева. Светлее стало на шести улицах города, а также на четырех детских и трех контейнерных площадках.

Особое внимание уделяется замене светильников на энергосберегающие. В этом году уже заменено более 250 светильников, что позволит существенно снизить энергопотребление и улучшить качество освещения в городе.

Эти меры направлены на повышение комфорта и безопасности жителей Лобни.

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