Более 45 населенных пунктов обработают от борщевика в Можайском округе

В Можайском округе продолжаются плановые мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. До 10 августа обработка пройдет в 47 населенных пунктах.

Работы запланированы в деревнях Шапкино, Митьково, Федоровское, Воронино, Прокофьево, Гриднево, Корытово, Шохово, Пасильево, Ерышово, Золотилово, Бараново, Власово, Колоцкое, поселке городского типа Уваровка и поселке центральной усадьбы совхоза Уваровский-2.

Также обработку проведут в урочище Слобода, деревнях Рогачево, Каменка, Ельник, Вельяшево, Бакулино, Ладыгино, Ширякино, Дальнее, Синичино, Небогатово, Мотягино, Никольское, Желомеено, Глядково, Грибово, Новопоречье, Барсуки, Бурмакино, Никитино, Старая Тяга, Дегтяри, Горки, Ягодино, Межутино, Астафьево, Махово, Рассолово, Поповка, а также в селе Поречье и ДНП Никольское Озеро.

Работы проводятся с применением химического, механического и комбинированного методов. В водоохранных зонах используется исключительно механическое скашивание. Для химической обработки применяются сертифицированные препараты, разрешенные для использования на территории Российской Федерации.

Сроки мероприятий могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Обработка осуществляется на землях муниципальной, неразграниченной и собственности Московской области.

Собственники и арендаторы частных участков обязаны уничтожать борщевик на своей территории самостоятельно. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону горячей линии: 8-496-38-42-220 или по электронной почте: BORSCHEVIKA.NET.MOZHAYSK@MAIL.RU.