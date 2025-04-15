Более 4,5 млрд рублей выделили на ремонт объектов водоотведения в Подмосковье

В Подмосковье продолжают обновлять системы водоотведения и теплоснабжения. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что только в этом году планируется провести 98 работ по водоснабжению, включая модернизацию 51 водозаборного узла.

По его словам, ремонт проведут на 55 участках тепловых сетей. По направлению водоотведения запланировано 52 мероприятия. Так, в регионе обновят три канализационные насосные станции и 11 очистных сооружений.

Брынцалов отметил, что вопросы, связанные с коммунальной инфраструктурой, всегда важны для людей — ведь теплые дома и чистая вода напрямую влияют на комфорт.

«За пять лет в Подмосковье заменят свыше 1,2 тысячи километров сетей. До 2028 года перемены почувствуют порядка 3,2 миллиона жителей. Модернизация ведется в рамках концессий, инвестиционных и производственных программ, а также по госпрограммам. В этом году только на ремонт 50 объектов водоотведения выделено более 4,5 миллиарда рублей», — уточнил Брынцалов.

Также он рассказал, что в 2026 году в области запланирована модернизация еще 53 водозаборных узлов, одной насосной станции и одного водорегулирующего узла, а также 29 участков сетей водоснабжения. По водоотведению реализуют 62 проекта: от ремонта канализационных станций до модернизации коллекторов и сетей.

«Сейчас модернизация систем водоотведения активно ведется в бывших военных городках, в частности в микрорайоне Северный в Балашихе. Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым проинспектировали ход ремонтных работ. Здесь запланирован капремонт около пяти километров канализационных сетей», — добавил Брынцалов.

Все уже выполненные и предстоящие работы затронут более 26 тысяч жителей микрорайона Заря, которые живут в 71 многоквартирном доме и пользуются восемью важными социальными объектами.