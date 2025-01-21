Более 4,5 млрд рублей налоговых поступлений получил бюджет Чехова в 2024 году

На заседании Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета подвели итоги работы за 2024 год. В нем принял участие глава Чехова Михаил Собакин.

Всего за прошлый год провели 12 заседаний Межведомственной комиссии. В результате индивидуальной работы 160 предприятий выплатили задолженность в размере 437 миллионов рублей в консолидированный бюджет Московской области. Из них 128,6 миллионов рублей получил местный бюджет.

Сотрудники Управления земельно-имущественного комплекса также провели работу с должниками: в итоге 14 арендаторов погасили долг на общую сумму 57,9 миллионов рублей.

За прошлый год по сведениям Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Московской области местный бюджет пополнился на 4,7 миллиардов рублей налоговых поступлений. Что составляет 154,5% в динамике к 2023 году.

Судебные приставы Чеховского районного отделения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области взыскали в бюджет Российской Федерации в 2024 году свыше 116 миллионов рублей. В бюджет муниципального округа Чехов поступило 65 миллионов.

За год составили 47 актов описи и ареста имущества на общую сумму 922 миллиона рублей. Объявили в розыск 136 машин авто и мото-техники на общую сумму 55,6 миллионов рублей.