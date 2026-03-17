Пассажиры Мострансавто совершили 45 млн поездок по социальным картам с января

С начала года жители Московской области и Москвы совершили свыше 45 миллионов поездок в автобусах «Мострансавто», воспользовавшись социальными картами. Это составляет 45% от общего числа трансакций компании, подведомственной Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Социальные карты принимаются на всех городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто». Лидером по количеству оплат стал МАП №10 в Королеве, где проезд был оплачен более 6,3 миллиона раз. Вторым по популярности стал МАП №12 в Ногинске с показателем в 5,3 миллиона операций. Третье место занял МАП №11 в Балашихе с результатом в 4,9 миллиона транзакций.

Кроме социальных карт, в автобусах «Мострансавто» можно воспользоваться картами «Стрелка» и «Тройка», а также банковскими картами. Компания обслуживает более 1,4 тысяч маршрутов, и ежедневно на линии выходят свыше 5 тысяч автобусов.