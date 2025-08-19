Более 45 литров крови сдали жители Домодедова в День донора

Более 100 жителей Домодедова приняли участие в акции по сдаче крови и совместно собрали более 46 литров донорской крови — помощь, которая может спасти жизнь тяжело больным детям. Организаторы напомнили, что кровь нельзя синтезировать, поэтому каждая сдача — реальный шанс на выздоровление и возвращение к полноценной жизни для тех, кому требуется экстренное переливание.

Доноры были названы настоящими героями, поскольку именно их вклад спасает маленьких пациентов.

«Спасибо каждому, кто пришел в Молодежный центр „Победа“, а также организаторам таких важных акций. Вместе делаем этот мир лучше и помогаем бороться за жизнь!» — подчеркнула глава Домодедово Евгения Хрусталева, призвав жителей округа и дальше участвовать в подобных мероприятиях.

Участники отмечали, что сдавать кровь важно, поскольку любой может оказаться в ситуации, требующей переливания — после аварии, операции или в ходе лечения, и регулярное донорство может спасти чью‑то жизнь.

«День донора» в Домодедове стал еще одним примером коллективной солидарности; организаторы намерены проводить такие акции и в дальнейшем, привлекая все больше добровольцев.