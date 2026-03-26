Более 45 километров теплосетей обновят в Чехове

В округе продолжается масштабная модернизация объектов теплоснабжения. Работы охватили котельные, центральные тепловые пункты и сети, их завершение запланировано на ближайшие месяцы.

Глава муниципального округа Михаил Собакин провел совещание с представителями подрядных и эксплуатирующих организаций, на котором обсудили ход реализации профильной госпрограммы. Модернизация стартовала в прошлом году на 12 котельных, включая центральные городские объекты. Проект подразумевает не только замену основного оборудования, но и капитальный ремонт помещений: обновление кровли, оконных и дверных блоков, утепление фасадов, а также обустройство служебных комнат.

Сейчас на некоторых объектах требуется тонкая настройка автоматики, которая регулирует распределение тепловой энергии между отоплением и горячим водоснабжением.

«Я поручил ускорить эти работы и завершить их до окончания текущего отопительного сезона», — заявил Михаил Собакин.

Параллельно подрядчики приступили к работам на всех 11 центральных тепловых пунктах. Специалисты уже занялись закупкой нового оборудования и демонтажем старых конструкций.

Активно ведутся работы по прокладке тепловых сетей. На улице Весенней участок сдадут в середине второго квартала. Также начался монтаж сетей на улице Комсомольская. Самые протяженные линии в двухтрубном исполнении появятся от котельной № 2 (7,7 километра), котельной № 1 (5,4 километра) и котельной № 4 (3,2 километра).

Глава округа также обратил внимание на вопросы благоустройства.

«В связи с большим объемом замены трубопроводов для жителей возможны временные неудобства — как в части обеспечения ресурсами, так и в части благоустройства территорий. Мы будем своевременно информировать о всех плановых работах. После завершения земляных работ благоустройство территорий будет проведено в обязательном порядке», — подчеркнул Михаил Собакин.

На втором этапе программы предстоит реконструировать 16 котельных и 11 центральных тепловых пунктов, установить 4 блочно-модульные котельные, а также проложить 235 участков тепловых сетей. Общая протяженность новых линий в однотрубном исполнении превысит 45 километров.