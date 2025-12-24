Более 4,4 тысячи кубометров отходов вывезли на переработку в Истре

С начала года с площадки проекта «Мегабак» вывезено на переработку более 4,4 тыс. кубометров отходов, а также 33 контейнера одежды и 61 контейнер стекла. Помимо этого, за указанный период на утилизацию специалисты отправили 10 контейнеров батареек.

С начала года с площадки вывезли 630 кубометров пластика, 585 кубометров макулатуры, 228 пленки, 665 кубометров железа, 1345 шин, 707 кубометров различной техники, 17 кубометров платы и 231 куб банок. Все эти отходы получат вторую жизнь в виде новых изделий и смогут вернуться в бытовой оборот благодаря переработке.

Напомним, проект «Мегабак» направлен на популяризацию раздельного сбора мусора. Сдать отходы может любой житель. На «Мегабак» можно принести не только отходы, но и ненужные вещи, книги, а также игрушки. В Истре пункт находится на улице Ленина, рядом с домом № 1. Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 16:00. Воскресенье — выходной.