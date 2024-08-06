Более 44 литров крови заготовили на донорской акции в Дубне

Фото: администрация городского округа Дубна

Акцию по сбору донорской крови провели Подмосковный центр крови и больница Дубны. На ней удалось собрать 44 литра биоматериала.

Сбор прошел в библиотеке имени Д. И. Блохинцева. На него пришел 121 человек. Почти сотне волонтеров разрешили сдать кровь после обследования. Двои из них уже Почетные доноры. Также к акции подключились медики городской больницы и стоматологии.

«Донорская кровь и ее компоненты направляются в медучреждения Подмосковья, включая Дубненскую больницу для пациентов с сильной кровопотерей, травмами, для больных онкологией и заболеваниями крови, пострадавших в ДТП и при других случаях, требующих незамедлительного переливания крови», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Сегодня в Дубне более четырех тысяч доноров. Из них более 100 являются Почетными донорами.

Следующая выездная донорская акция в округе пройдет 19 августа в Доме культуры «Октябрь». Записаться можно будет по телефону 8 (496-21) 7-04-00 (доб. 0787). С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

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