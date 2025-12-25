Более 435 тысяч человек присоединились к «Движению Первых» в Подмосковье. Активное участие в реализации различных проектов проявили более 240 тысячи ребят.

Как рассказали в региональном Минобразовании, в этом году движение организовало более 100 мероприятий. Это как крупные форумы, так и местные инициативы. Одним из важных проектов — «Первые. Ключ безопасности». Это серия видеороликов о цифровой безопасности, собравшая более 40 тысяч просмотров.

Кроме того, в этом году активисты посетили свыше 40 учреждений социальной сферы и установили партнерство с детским Медцентром Рошаля. А в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» поучаствовали 140 тысяч школьников. Кроме того, более 150 специалистов вступили в ряды наставников.

В министерстве напомнили, что в этом году движение запустило проект по работе с подростками в трудной жизненной ситуации, провело форум «Родные-Любимые» и семейный фестиваль.

Более 20 человек стали победителями конкурса первичных отделений, а 12 получили грантовую поддержку.