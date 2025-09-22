Более 43 тысяч разрешений на такси оформили онлайн в Подмосковье с января

Таксисты Подмосковья могут онлайн подать заявление для получения разрешения на работу. С начала года этой возможностью воспользовались более 43 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

Получить разрешение могут самозанятые, предприниматели и юридические лица, которые зарегистрированы в Подмосковье. При этом сведения об автомобиле должны быть внесены в разрешение перевозчика.

Оформить документ также можно через чат-бот «Анна».