Более 43 тысяч килограммов вторсырья вывезли из Истры с начала года

С начала года из Истры на переработку направили свыше 43 тысяч килограммов вторсырья. Основную часть объема составили старые автомобильные шины.

Переработка автомобильных шин имеет большое значение для охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов. Из вторичного сырья изготавливают покрытия для спортивных площадок, детских игровых зон и дорожек. Также резиновую крошку применяют при создании уплотнителей, технических деталей и других резиновых изделий.

Регулярная сдача использованных шин на специализированные пункты помогает минимизировать негативное воздействие на природу и способствует созданию замкнутого цикла производства, снижающего потребность в добыче первичного сырья. Переработка позволяет сократить объемы отходов на полигонах и дает материалам вторую жизнь.

В муниципалитете подготовлены 19 специализированных пунктов, куда можно сдать старые шины. Адреса опубликованы на официальном сайте администрации и в социальных сетях.