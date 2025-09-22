Более 43 тысяч детей записались в секции в Ленинском округе с 1 сентября

С начала нового учебного года в Ленинском городском округе свыше 43090 детей в возрасте от пяти до 18 лет записались в кружки на базе муниципальных образовательных организаций, в том числе по сертификатам социального заказа. Всего в муниципалитете работают около 700 секций по разным направлениям дополнительного образования.

По словам главы Ленинского округа Станислава Каторова, среди самых востребованных — занятия в сфере IT, а также художественно-эстетической и спортивной направленности.

«Кроме того, свыше 200 кружков работают в центре детского творчества „Импульс“ и 16 секций — в оздоровительно-образовательном центре „Дельфин“», — добавил руководитель муниципалитета.

Занятия по программированию, робототехнике и другим IT-направлениям проводят во многих школах Ленинского округа. Помимо этого, детей ждут и в IT-Кубе, который работает на базе Лопатинской школы благодаря нацпроекту «Образование».

Популярными стали и кружки олимпиадного движения, естественнонаучной, экологической и туристско-краеведческой направленности. Они работают в Видновском художественно-техническом лицее, Видновских школах № 5 и № 7, Бутовской школе № 1.

В пресс-службе Ленинского округа отметили, что детей привлекает также выжигание по дереву, которому обучают в образовательном центре «Лидер». Помимо этого, ребята с удовольствием посещают в Видновской школе № 1 кружки вязания и финансовой грамотности, изучают искусственный интеллект в Володарской школе и школьное телевидение — в Развилковской.