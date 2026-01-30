Еще 43 тысяч жителей Подмосковья воспользовались ботом для записи к врачу

За прошедший год к чат-боту «Денису» подключилось свыше 43 тысяч пользователей, как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области. Это цифровой помощник в сфере здравоохранения, который способен записать на прием к врачу, вызвать доктора на дом и проконсультировать по вопросам медицины.

При помощи чат-бота можно записать на прием к врачу, вызвать доктора на дом, получить консультацию или помощь с записью на вакцинацию.

Например, в 2025 году через чат-бот «Денис» было совершено более 5,8 тысячи вызовов врача на дом. Также более 3,5 тысячи раз заполнялась анкета «Возраст не помеха». Запись на телемедицинские консультации составила свыше 1,3 тысячи раз. Более тысячи раз жители записывались на диспансеризацию после общения с ботом.

Для начала работы с «Денисом» необходимо пройти по ссылке и указать номер телефона, полиса ОМС и дату рождения.

Доступ к чат-боту также можно получить через мессенджер MAX по ссылке.