Более 425 млн рублей компенсации за ЖКУ выплатили льготникам в Воскресенске

Ежемесячную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг в городском округе получают 26 514 жителей. Среди льготных категорий — ветераны труда, военной службы, боевых действий, инвалиды, многодетные семьи и сельские бюджетники.

Компенсация рассчитывается на основании сведений о начисленных платежах, представляемых организациями жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. С начала года жителям Воскресенска выплатили свыше 425 миллионов рублей для возмещения расходов по оплате за пользование жилым помещением и коммунальными услугами.

Для получения услуги необходимо самостоятельно подать заявление на на региональном портале. Зачисление денежных средств на счета осуществляется специалистами Единого выплатного центра Московской области по установленному графику.

Дополнительную информацию об условиях предоставления услуги можно получить по телефону горячей линии ведомства 122, добавочный 6, либо в telegram-чате «Социалка. Воскресенск».