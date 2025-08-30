Более 420 тысяч подмосковных школьников отдохнули в детских лагерях летом

Летние каникулы подходят к завершению. За прошедшие три месяца каникул школьники успели отдохнуть в различных лагерях. Всего посетителями таких мест стали 420 тысяч ребят из Подмосковья, сообщили в Минсоцразвития МО.

В Московской области летом работали 123 загородных лагеря, а также почти тысяча пришкольных. В этом году свои двери открыли после длительного перерыва детские оздоровительные центры «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске и «Лесная поляна» в Коломне.

Больше всего лагерей приняли ребят в Пушкинском, Коломенском, Рузском и Истринском округах. Родители могли выбрать место отдыха для детей с определенной направленностью: творческой, спортивной, патриотической или языковой. Также была возможность отправить школьников в палаточный, музыкальный и даже квест-лагерь.

Для детей участников СВО выделили бесплатные путевки в «Литвиново». Каждый заезд с ними встречались профессиональные спортсмены, артисты, творческие коллективы и блогеры. Ребята занимались плаванием, большим и настольным теннисом, скалолазанием, играли в бильярд, боулинг, мини-гольф и аэрохоккей.

При пришкольных лагерях Подмосковья проходили занятия с педагогами. Кроме того, проводились командные и спортивные игры, экскурсии, мастер-классы и тренинги. Для участников смен было обеспечено двух или трехразовое питание.

Дети-сироты, из семей с низкими доходами, а также участников спецоперации отдохнули в таких лагерях, как «Созвездие» и «Золотой колос» в Туапсе или в «Медвежонок» в Геленджике. Помимо развлечений, ребята могли насладиться морским воздухом и водными забавами у Черноморского побережья.

Минсоцразвития МО отметило, что регион помог организовать летние каникулы для ребят из ДНР. Им предоставили 400 путевок. Также 650 детей из Курска и Белгорода встретили лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и «Лесная поляна».