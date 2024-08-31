Более 42 жителей Пушкино пришли на встречу с администрацией округа

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Выездная встреча администрации округа и председателей многоквартирных домов прошла в Пушкино. Более 42 жителей задали вопросы специалистам.

Встречу провел глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с заместителями и активистами «Единой России».

«Это новый формат работы, который будем развивать. Жителей интересовали вопросы ЖКХ, благоустройства придомовых территорий и другое. Такой диалог демонстрирует эффективность. Председатели видят проблематику в комплексе. Это помогает правильно выстраивать пути решения проблем», — отметил Максим Красноцветов.

На встречу пришли 42 жителя Пушкино. Они отметили, что подобный формат позволяет оперативно находить решения проблем.

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