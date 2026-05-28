Более 4,2 тысячи гектаров очистят от борщевика в Можайском округе

В Можайском округе в этом году запланирована обработка более 4200 гектаров земель, заросших борщевиком Сосновского. Работы затронут муниципальную, региональную и неразграниченную собственность.

Борьба с опасным растением ведется тремя методами: химическим, механическим и комбинированным. Практически ежедневно работают несколько бригад подрядной организации. В водоохранных зонах борщевик убирают только механическим способом. На остальных территориях применяют химический метод — обработку специальным раствором, который поражает корневую систему, впитываясь через листья. Комбинированный метод позволяет сочетать оба подхода.

Для достижения максимальной эффективности участки обрабатывают в два этапа. Первый уже идет. На данный момент обработано более 1000 гектаров — это 30% от текущего объема. Параллельно ведется работа с обращениями граждан.

Все используемые гербициды сертифицированы, разрешены к применению в России и включены в каталог агрохимикатов. Эти вещества не токсичны для человека, животных, птиц и почвенных организмов.

Обработка от борщевика проводится только на участках муниципальной и неразграниченной собственности. На частных землях ответственность за уничтожение растения лежит на собственниках. По вопросам борьбы с борщевиком жители могут обратиться по телефону горячей линии: 8-496-38-42-220.