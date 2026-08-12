Более 4,2 тысячи гектаров обработают от борщевика в Можайском округе

Профильные специалисты приступили ко второму этапу химической и механической обработки территорий. Работы ведутся по графику и охватывают новые участки.

В настоящее время бригады работают сразу в нескольких населенных пунктах. Обработка проводится в деревнях Дровнино, Бобры, Сычики и Калужское. Это позволит предотвратить массовое распространение семян борщевика в жилой зоне и на прилегающих сельскохозяйственных территориях. На втором этапе уже обработано около 45 гектаров земель.

В 2026 году в округе запланирован масштабный комплекс мероприятий по борьбе с опасным сорняком. Всего обработке подлежат более 4,2 тыс. гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности, неразграниченной государственной собственности, а также на землях, принадлежащих Московской области.

Собственники и арендаторы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать борщевик на своей территории.

Для борьбы с сорняком применяют комплекс мер: химическую обработку сертифицированными гербицидами, механическое скашивание и комбинированный метод, при котором способы используются последовательно или одновременно.

Особое внимание уделяется экологической безопасности. В водоохранных зонах и вблизи водных объектов применение химических реагентов запрещено. На таких территориях борщевик удаляют исключительно механическим способом.

По вопросам, связанным с борьбой с борщевиком, жители могут обращаться на горячую линию по телефону 8-496-38-42-220 или по электронной почте BORSCHEVIKA.NET.MOZHAISK@MAIL.RU.