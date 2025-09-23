Более 42 тысяч жителей Солнечногорска прошли диспансеризацию в 2025 году

В городском округе Солнечногорск активно проводится программа диспансеризации взрослого населения. С начала года обследовали свыше 42 тысяч человек, при этом около 4 тысяч горожан прошли углубленную проверку здоровья, связанную с последствиями пандемии.

В ходе осмотров пациенты могут посетить терапевта, сдать анализы на уровень сахара и холестерина, пройти флюорографию и электрокардиографию. Женщинам предлагается консультация гинеколога, а после 40 лет — маммография. Мужчинам старше 60 лет рекомендуют регулярный скрининг для выявления заболеваний предстательной железы.

«Сделайте диспансеризацию хорошей привычкой для себя и своей семьи. Это ваш ежегодный чек-ап, который помогает оставаться в ресурсе и быть рядом с близкими долгие годы», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдельное внимание уделено детям и подросткам: профилактические осмотры прошли более 18 тысяч несовершеннолетних, а среди взрослых — порядка 10 тысяч человек.

Пройти обследование можно в поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, а также в мобильных комплексах, взяв с собой полис ОМС и паспорт. Для этого необходимо заранее записаться через портал «Госуслуги» или по номеру «122». Актуальное расписание передвижных комплексов размещается в телеграм-канале Солнечногорской больницы.