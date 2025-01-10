Более 42 тысяч тонн томатов вырастили в теплицах Подмосковья в 2024 году

В прошлом году в Подмосковье собрали 42,8 тысячи тонн томатов, выращенных в защищенном грунте. Итоги подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Томаты занимают важное место в рационе жителей Подмосковья благодаря своим питательным свойствам и положительному воздействию на здоровье.

Крупнейшими производителями тепличных томатов в регионе являются предприятия ТК «Подмосковье», «Агрокультура Групп», «Луховицкие овощи», «Аграрное», «Туровский тепличный комплекс», «Центральный маркет», «Матвеевское» и «Агроном».

Вся продукция, представленная на прилавках подмосковных магазинов и рынков, проходит тщательную проверку. Поэтому жителям рекомендуют не покупать помидоры в местах несанкционированной торговли и внимательно осматривать овощи перед приобретением.