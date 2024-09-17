Более 42 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Живописный парк» в Подмосковье

Более 42 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие в Подмосковье. Концерты, выставки, ярмарки, модные показы и многое другое ждали гостей в парках региона в прошлую субботу.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в парке «Городок» в Рузе прошли мастер-классы по флористике, изготовлению бумажных цветов и росписи по дереву. А в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве провели акцию в поддержку бездомных животных «Будь добрее».

Праздник осени «Живописный парк» посетили и туристы из других регионов. Всего различные мероприятие провели в 60 парках Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».