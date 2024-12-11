Более 410 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье за год

С начала года в Подмосковье через интернет оформили более 410 тысяч медицинских справок. В Минздраве Московской области отметили, что жители региона могут онлайн заказать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификаты о прививках, справки 086/у для абитуриентов и другие.

Некоторые справки, такие как сертификат о прививках, выписка из амбулаторной карты, генерируются автоматически и доступны для скачивания сразу. Для оформления справок для спортивной секции, абитуриентов и санаторно-курортных карт необходим медицинский осмотр, пройденный в текущем году.

«Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения региона позволяет повысить скорость получения услуг для жителей. Оформление медицинских справок в онлайн-формате позволяет сэкономить время на походе в поликлинику», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье».