Более 405 тысяч туристов посетили Солнечногорск за полгода

Подведены итоги туристической активности в Солнечногорске с января по июнь 2026 года. Отмечается рост числа посетителей примерно на 5,7% по сравнению с первой половиной прошлого года.

В городском округе можно найти 132 объекта культурного наследия, а также 67 различных мест для размещения туристов, среди которых отели, санатории, глэмпинги и хостелы. Кроме того, здесь работают семь фермерских хозяйств. Озеро Сенеж, усадьбы Блока и Менделеева, а также Истринское водохранилище остаются наиболее привлекательными для гостей.

«Солнечногорск давно перестал быть просто „транзитным пунктом“, сейчас — это самостоятельная точка притяжения в Подмосковье! Практически каждый седьмой гость Московской области едет именно сюда», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

За первое полугодие 2026 года внутренний туризм в России показал уверенный рост. Москву за этот период посетили 5,2 миллиона туристов, а Московская область с показателем 2,7 миллиона гостей вошла в тройку самых популярных регионов страны, увеличив турпоток на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.