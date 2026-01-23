Более 4000 кубометров снега вывезли в Лыткарине

В округе развернулась активная работа по уборке снега после недавних осадков. Местные коммунальные службы ежедневно мобилизуют силы и технику, чтобы обеспечить чистоту дорог, улиц, дворов, тротуаров и общественных пространств.

С момента начала активных снегопадов уже было вывезено около четырех тысяч кубических метров снега. На борьбу со стихией вышли порядка 200 сотрудников, включая специализированные бригады, укомплектованные 40 единицами специализированной техники. Дополнительно подключили более 40 автомобилей.

Глава округа Константин Кравцов подчеркнул важность оперативной уборки, отметив, что она осуществляется поэтапно: сначала ликвидируется ледяной покров, затем производится очистка и последующее нанесение противоскользящих реагентов на придомовые территории, стоянки для автомобилей, остановки общественного транспорта и примыкающие пешеходные зоны. Особое внимание уделяют безопасной эксплуатации многоэтажных зданий: сотрудники коммунальных служб активно очищают крыши жилых домов от скопившегося снега и образовавшихся сосулек.