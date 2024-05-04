Более 400 жителей Луховиц поучаствовали в акции «Диктант Победы» | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 18:04 Более 400 жителей Луховиц поучаствовали в акции «Диктант Победы» Телеканал «360»

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Диктант на знание истории Великой Отечественной войны в Луховицах написали более 400 человек. Участники ответили на 25 вопросов, в том числе о блокаде Ленинграда и юбилеях писателей-фронтовиков.

Акция «Диктант Победы» проходила в школах округа. Главной площадкой стала Центральная библиотека имени поэта Ивана Морозова. Организатором акции выступило местное отделение партии «Единая Россия» и волонтеры «Молодой Гвардии».

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Участниками стали школьники и студенты, представители окружного молодежного парламента и глава городского округа Луховцы Сергей Тимохин. Диктант состоял из 25 вопросов, на которые нужно было ответить за 45 минут.

«Вопросы о Великой Отечественной войне довольно сложные, написать диктант не просто, как показывает практика прошлых лет. Надо действительно разбираться в каких-то нюансах, причем не только о ходе исторических событий военных лет, но и, например, в теме искусства, посвященного событиям войны», — сказал директор библиотеки, координатор партийного проекта «Историческая память» городского округа Луховицы Екатерина Андросова.

В этом году акция прошла в шестой раз. Узнать оценку участники могут на сайте диктантпобеды.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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