Более 400 жителей деревни Дьяково в Истре обеспечили чистой водой

В деревне Дьяково муниципального округа Истра модернизировали водозаборный узел, чистой водой при этом обеспечили свыше 400 жителей. Раньше в населенном пункте были постоянные перебои водоснабжения, а качество ресурса оставляло желать лучшего.

Водозаборный узел построили почти 70 лет назад. С тех пор оборудование устарело, оно часто выходило из строя, а вода из скважины попадала к потребителям напрямую в сеть — качество ресурса перестало соответствовать санитарным нормам.

В 2024 году в деревне Дьяково в Истре модернизировали и смонтировали станцию обезжелезивания. Это стало возможным благодаря участию в региональной программе «Чистая вода», инициированной губернатором Андреем Воробьевым.

Новая система очистки, которая работает с помощью кинетической энергии, делает воду очень чистой и может производить ее в больших количествах. Помимо этого, там установили отечественное оборудование, которое просто использовать и легко ремонтировать.