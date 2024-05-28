Более 400 жильцов переселят из аварийных домов до конца года в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Программу по переселению из ветхого жилья продолжают реализовывать на территории Солнечногорска. Всего до конца года планируется переселить жителей 418 аварийных квартир.

В администрации Солнечногорска прошло совещание, где обсудили готовность новых домов для расселения аварийного фонда.

Новый дом в микрорайоне Рекинцо-2 уже введен в эксплуатацию. После завершения всех юридических процедур 147 семей отметят новоселье в уютных квартирах. Также до конца года планируется завершить строительство дома в Поварово, где для переселенцев выделили 96 квартир.

«Самое пристальное внимание у нас к тем, кто по сей день проживает в микрорайоне Центральный, где не до конца расселенными остаются 17 домов. Этой зимой у нас были трудности с обслуживанием зданий, особенно в части теплоснабжения. Уверен, в этом году такой проблемы у жителей микрорайона не возникнет, поскольку предстоящую зиму они будут встречать уже в новых квартирах», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Администрация Солнечногорска приобретает жилье для переселенцев в строящихся домах и на вторичном рынке. Также с 2024 года горожане могут воспользоваться жилищным сертификатом и приобрести квартиру самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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