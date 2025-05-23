Более 400 засоров канализации устранили в Истре с начала весны

Работы проводились в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, Новопетровском, Агрогородке, Рождествено, Румянцево, Снегирях, Глебовском и Бужарово.

Основной причиной засоров остаются посторонние предметы в трубах. Влажные салфетки, средства гигиены, строительный мусор и даже неожиданные крупные предметы — все это часто выбрасывают в канализацию, хотя делать это категорически запрещено.

Попадая в систему, посторонние предметы создают пробки и задерживают поток воды. Это приводит к нарушению работы не только конкретного участка, но и всей канализационной системы в целом. Вода начинает искать пути выхода, что может привести к подтоплению подвалов, загрязнению почвы, прорыву труб, неприятным запахам и авариям.