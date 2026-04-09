Еще 400 заявок на признание МСП социальными предприятиями подали в Подмосковье

С начала года на региональный портал поступило более 400 заявок на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в Реестр социальных предприятий Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Чтобы получить статус социального предприятия, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны соответствовать определенным критериям. В частности, они должны работать с социально уязвимыми категориями граждан или заниматься социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры и других сферах.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Решение будет направлено в личный кабинет заявителя.

Важно отметить, что статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. Услуга предоставляется бесплатно.