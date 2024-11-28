Всероссийский конкурс творчества «Белая ворона» прошел в Дмитрове

В Яхроме прошел Всероссийский конкурс-фестиваль «Белая ворона», который собрал более 400 участников. Творческие коллективы из разных регионов продемонстрировали свои таланты в хореографии, вокале и театральном искусстве.

В этом году фестиваль объединил участников из Тверской, Московской и Владимирской областей. Конкурс проводится с 2022 года при поддержке Министерства культуры и государственного портала «PRO КУЛЬТУРА». Дмитровский городской округ был представлен многочисленными коллективами, включая Дмитровскую детскую школу искусств и Центральный Дворец культуры «Созвездие». Участники показали высокие результаты в различных номинациях.

По итогам фестиваля участники из Дмитрова завоевали 36 наград, среди которых девять лауреатов третей степени, 16 лауреатов второй степени и 11 лауреатов первой степени. Приз зрительских симпатий достался студии танца «Сияние» из филиала ЦДК «Созвездие». Гран-При фестиваля присудили Анастасии Кирьяновой из студии восточного танца «Фаиза».

«Приятно видеть такой высокий стандарт организации и впечатляющее количество участников. Уровень подготовки конкурсантов также превзошел все ожидания!» — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

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