Более 400 тысяч подростков отдохнут в детских лагерях Подмосковья в 2026 году

Свыше тысяч площадок будут работать в этом году в Подмосковье в рамках оздоровительной кампании для детей от семи до 15 лет. В них отдохнут более 400 тысяч ребят.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, детские лагеря уже начали активную подготовку к началу сезона.

«Для ребят будут работать оздоровительные центры, палаточные кемпинги и дневные смены в школах во время каникул. Отмечу, что по программе губернатора Андрея Воробьева в этом году вдвое больше детей участников СВО проведут летние каникулы в наших лагерях», — рассказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

С 2026 года для детей участников СВО организуют смены не только в «Литвинове», но и в новых локациях, среди которых «Левково» в Пушкино и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

Для любителей активного отдыха будут работать палаточные лагеря. Там ребята научатся разводить костры и ориентироваться на местности. На базе школ и домов культуры откроют дневные смены с питанием и развивающими программами.

Лагеря труда и отдыха предложат экскурсии и спортивные мероприятия. Также дети региона получат возможность отдохнуть на Черноморском побережье.

Традиционно Подмосковье уделит большое внимание поддержке людей в трудной жизненной ситуации. Бесплатные путевки получат дети из малообеспеченных семей, сироты и инвалиды. Также они могут получить компенсацию.

Продолжительность смены в среднем составляет 14-21 день. для детей организовано пятиразовое питание и насыщенные программы с мастер-классами, тематическими вечерами, турпоходами и другими мероприятиями.

Подать заявку на бесплатную путевку можно по ссылке.