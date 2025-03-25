Более 400 сухостойных и гнилых деревьев убрали в лесах Подмосковья с января

С начала года в подмосковных лесах убрали 419 сухостойных и гнилых деревьев. Больше всего таких работ провели в Волоколамске, Подольске, Ступине и Истре.

Как сообщили в региональном Комлесхозе, с января специалисты убрали 109 деревьев в Волоколамском лесничество, 99 — в Подольском, 65 — в Ступинском и 56 — в Истринском.

В ведомстве напомнили, что аварийными считаются деревья со структурными изъянами, гнилью, обрывом корней и опасным наклоном. Они подлежат рубке, если находятся вблизи населенных пунктов. В программу включают объекты, о которых жители сообщают через «Добродел», ЦУР или официальный сайт Комлесхоза.

«Для установления факта аварийности деревьев проводится их обследование вне зависимости от вегетационного периода и времени года. По его результатам составляется акт обследования, который утверждается уполномоченным органом», — добавили в комитете.

Жителям напомнили, что самовольная рубка деревьев запрещена и влечет за собой штраф в размере до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.