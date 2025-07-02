Более 400 студентов энергетического техникума получили дипломы в Шатуре

Церемония вручения документов об образовании прошла в Шатурском энергетическом техникуме. 19 ребят окончили вуз с отличием.

В техникуме с 1935 года готовят энергетиков со средним профессиональным образованием. Учреждение называют одним из лучших в своей нише.

«Шатурский энергетический техникум является альма-матер и базой по воспитанию будущих сильных энергетиков, управленцев, управленцев высшего и среднего звена. Я в свое время сам являлся выпускником техникума, уже прошло порядка 30 лет, прошел путь от машиниста-обходчика до первого заместителя министра», — рассказал первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров.

За 30 лет в техникуме подготовили около 4,5 тысячи специалистов-электроэнергетиков. С вузом взаимодействуют крупные компании, в том числе «Мосэнерго».

К примеру, 90 студентов прошли обучение по целевым договорам. Они получали стипендию, проходили практику и имеют гарантию трудоустройства.

Отметим, что 20 июня в техникуме стартовала приемная кампания. В этом году наберут почти 400 первокурсников.