Более 400 спортсменов выступят на турнире по фехтованию в Химках

С 5 по 7 ноября в Химках состоятся Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян. Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, участие в турнире примут более 400 юных спортсменов из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Фехтовальщики в возрасте до 15 лет, имеющие не ниже второго спортивного разряда, будут соревноваться в дисциплине «сабля». Турнир соберет сильнейших юных спортсменов из 13 регионов страны и станет настоящим праздником спорта и мастерства.

Почетными гостями соревнований станут известные чемпионы и олимпийцы — Никита и Дарья Нагорные, Александр Легков, Юрий Постригай, Евгений Тищенко, Юрий Борзаковский, Давит Чакветадзе, Виолетта Колобова, Роман Власов и Софья Великая. Победители получат награды от самой Яны Егорян — одной из самых титулованных саблисток России.

Напомним, соревнования пройдут в Химках уже во второй раз благодаря федеральной программе «Спорт России». В прошлом году турнир собрал свыше 250 участников из 12 регионов.