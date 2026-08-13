Более 400 случаев незаконного сброса мусора выявили в Подмосковье за неделю

В Московской области инспекторы министерства по содержанию территорий продолжают выявлять водителей, незаконно сбрасывающих строительный и крупногабаритный мусор у контейнеров. С 6 августа специалисты выявили 439 нарушений.

Фиксация нарушений возле баков осуществляется с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». По государственным регистрационным номерам машин инспекторы вынесли 78 постановлений о привлечении к ответственности на общую сумму 1,18 миллиона рублей.

Очередных нарушителей с помощью камер обнаружили в Пушкино, Наро-Фоминске, Можайске, а также в Серпухове и Клину. Комплексы автоматически фиксируют номера автомобилей, после чего владельцам выписывают штрафы в упрощенном порядке.

В ведомстве напомнили, что контейнеры рассчитаны на жителей конкретных населенных пунктов, а за выброс мусора вне специализированных площадок предусмотрены штрафы: до 70 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.