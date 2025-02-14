Более 400 шевронов установят на автодороге в Солнечногорске

В Подмосковье потенциально опасные участки региональных дорог оснащают знаками направления поворота, так называемыми шевронами. Наибольшее количество подобных знаков в этом году появятся на автомобильной дороге «М — 10 Россия — Сенеж» в районе Солнечногорска.

На шести участках дороги специалисты «Мосавтодора» смонтируют 408 шевронов. Они будут информировать водителей о направлении поворота на отрезках с плохой видимостью, где сложно увидеть изгиб трассы.

«Шевроны помогают сориентироваться в любое время суток на крутых поворотах. Госавтоинспекторы отмечают их высокую эффективность. На участках, где были установлены знаки, наблюдают снижение числа дорожно-транспортных происшествий с выездом за пределы проезжей части», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Антонина Ларина.

Всего в 2025 году более 10 тысяч шевронов установят на 485 региональных дорогах Московской области. Особое внимание уделят крутым виражам и поворотам с радиусом менее 30 метров.

Работы проведут благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».