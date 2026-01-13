Более 400 руководителей УК подтвердили квалификацию в Подмосковье за год

В 2025 году в Подмосковье провели 69 квалификационных экзаменов для руководителей управляющих организаций. Испытания успешно прошли более 420 человек. Все они получили аттестаты.

Как сообщили в региональном министерстве оп содержанию территорий, прохождение аттестации — это обязательное требование к руководителю УК. Для работы в этой сфере должен быть специальный квалификационный аттестат.

Экзамены принимал учебно-курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ Подмосковья. Участники прошли обучение по основам жилищного законодательства, в ходе которой изучили финансовое управление МКД, правовые основы взаимодействия с собственниками и другие вопросы.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Всего экзамены приняли в 591 претендента на управление МКД. Из них 170 не набрали нужное количество баллов.