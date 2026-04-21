Мингосуправления Подмосковья напомнило о получении лицензий на управление домами

С начала года порядка 400 раз была использована электронная услуга «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» на региональном портале госуслуг Московской области, как сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Эта услуга предназначена для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. С ее помощью можно оформить лицензию на управление многоквартирными домами или прекратить ее действие. Также возможно запросить данные из реестра лицензий или обновить их при заключении, расторжении или прекращении договора.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить сканы документов. Решение будет направлено в личный кабинет на региональном портале. Подтверждением права на управление домом является уведомление о внесении записи в реестр лицензий.

Получить доступ к услуге можно по ссылке.