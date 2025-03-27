Более 400 раз проверили качество воды в Истре с начала года

Качество воды в муниципалитете — приоритетная задача Муниципального унитарного предприятия «Истринская теплосеть». С начала года пробы в округе взяли уже свыше 400 раз: это и питьевая вода, и сточные воды на очистных сооружениях.

Специалисты Муниципального унитарного предприятия «Истринская теплосеть» ежедневно проводят лабораторный анализ воды, чтобы следить за ее соответствием санитарным нормам. Питьевую воду анализируют по 15 базовым показателям, включая уровень содержания железа, насыщенности кислородом и другим параметрам, которые влияют на ее безопасность и вкус. А сточные воды проходят строгий контроль на соответствие экологическим нормативам.

Отметим, что пробы исследуют в собственной лаборатории предприятия. Их также дополнительно направляют в Центр гигиены и эпидемиологии Московской области для контроля радиационной безопасности. При исследовании используют самое современное оборудование, чтобы быстрее получать результаты и оперативно регулировать работу систем.