Более 400 работ поступило на конкурс «Воскресенская радуга»

Выставка «Воскресенская радуга» проводится в городском округе раз в два года. Главной темой конкурса на этот раз стала «Моя Россия».

Организаторы получили более 400 работ учащихся из 64 детских художественных школ и школ искусств Московской области. Профессиональное жюри отобрало лучших авторов в 11 номинациях. Среди них — академический рисунок, графика, декоративная и абстрактная живопись, станковая композиция, скульптура, роспись по дереву и ткани, художественная керамика и другие.

Торжественная церемония награждения победителей и участников запланирована на 4 декабря.

Выставка откроется для посетителей во Дворце культуры «Юбилейный» 28 октября.

Напомним, впервые «Воскресенская радуга» была проведена в 2001 году в статусе «межзональная», но уже в 2005 году в связи с нарастающей популярностью стала областной.