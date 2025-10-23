Более 400 рабочих мест создали в новых торговых точках в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию более 137,6 тысячи квадратных метров торговых площадей. Это позволило создать еще 400 рабочих мест.

Все новые магазины оборудованы по современным стандартам: они состоят из торговых залов и парковки.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, некоторые округа внесли наибольший вклад в развитие розничной инфраструктуры. Так, в Балашихе построили крупный торговый центр площадью 21,7 тысячи квадратных метров, а также супермаркет «Лента». В Истре открыли семь «Пятерочек», семь «Чижиков» и три «Магнита».

В Домодедове построили автоцентр «Камаз», магазин «Архидом» и ТЦ «Старт».

«Активное развитие торговой инфраструктуры способствует не только повышению комфорта и доступности услуг для жителей Подмосковья, но и создает значительное количество новых рабочих мест, что положительно сказывается на экономике региона в целом», — отметили в ведомстве.