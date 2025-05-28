Более 400 проб воды провели в Истре весной

Истринская теплосеть весной взяла более 400 проб воды по всему округу. Более 100 проб питьевой воды и 350 сточной проверили в разных населенных пунктах.

Анализ воды в лаборатории специалисты проводят каждый день. Проверяют как питьевую воду, так и сточные воды на очистных сооружениях на соответствие санитарным нормам и правилам. А именно воду проанализируют по 15 ключевым показателям, включая уровень содержания железа, насыщенность кислородом и по другим параметрам, которые влияют на безопасность и вкус воды. Сточные воды проходят строгий контроль на соответствие экологическим нормативам.

Также дополнительные пробы питьевой воды обязательно направляются в Центра гигиены и эпидемиологии Московской области для контроля радиационной безопасности.

Взяли пробы в Онуфриево, Истре, Дедовске, в селе Новопетровское, Румянцево, поселке Глебовский, Покровское, Павловской Слободе и Агрогородке, Котово, Духанино, Бужарово, Пречистом, Кострово и других населенных пунктах.

Если у вас есть проблемы с качеством воды, то вы можете позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу: 8 (498) 314-99-96 и 8 (916) 280-11-26.