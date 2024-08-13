Более 400 пловцов состязались на озере Сенеж в Солнечногорске

На озере Сенеж в Солнечногорске впервые устроили соревнования по плаванию на открытой воде серии Iver Swim. За призовые места боролись свыше 400 любителей и профессионалов.

Участниками заплыва на открытой воде в Солнечногорске стали представители 100 спортивных школ, плавательных команд и сообществ. В числе участников — олимпийские победители, рекордсмены и пловцы с нарушением зрения. Они преодолевали дистанции в 500, 950, 1900 и 3800 метров и соперничали в командной эстафете 3×400 метров. Также провели и детский заплыв на участке в 400 метров.

Победителем на дистанции в 3800 метров среди мужчин стал участник летних Олимпийских игр в Токио и серебряный призер Чемпионата Европы среди юниоров Александр Егоров. Для пловца это был дебютный старт на открытой воде.

«Впечатления от открытой воды потрясающие. Мне всегда было интересно попробовать свои силы в „большой“ воде. Собираюсь принять участие в заплывах Iver Swim еще не один раз», — рассказал Александр Егоров.

Победителем среди женщин стала воспитанница «Спортивной школы № 1» Солнечногорска Арина Коротких.

Золото в заплыве на 1900 метров завоевал член сборной России по плаванию на открытой воде 2012–2020 годов, многократный чемпион России Антон Евсиков. Всего 10 секунд уступил ему ультрамарафонец, рекордсмен 2024 года на дистанции 75 километров в Финском заливе Антон Лосев.

Победа на дистанции в 1900 метров пополнила коллекцию золота спортсменки Дарьи Зининой.

Лидерами 950-метровых заплывов стали Максим Грачев и Мария Аликина, в 500-метровых дистанциях самыми быстрыми оказались Кирилл Боровко и Софья Морданова.

В детском заплыве на 400 метров в открытой воде участвовали 23 юных спортсмена из Москвы, Солнечногорска, Зеленограда, Клина, Королёва, Фрязино, Балашихи, Ярославля, Рязани, Тулы и Санкт-Петербурга. Золотые медали достались Михаилу Кочневу и Валерии Пинкус.

Представитель спорта слепых Армен Хатаян стал участником самой протяженной и сложной дистанции в 3800 метров. Мужчина плыл, ориентируясь на звук из колонки, которую прикрепили на впереди идущий сап-борд.

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